صاروخ فيغا يضع أٌقمارا اصطناعية في المدار

وضع صاروخ فيغا أصغر الصواريخ الأوروبية، في المدار ليل الإثنين إلى الثلاثاء خمسة أقمار اصطناعية بينها ثاني أقمار كوكبة "بليياد نيو" لمراقبة الأرض.

وأقلع الصاروخ عند الساعة 01,47 بتوقيت غرينتش من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية في مهمة تستمر ساعتين.

بعد أقل من ساعة على الإقلاع وضع القمر الاصطناعي "بليياد نيو 4" في المدار على ارتفاع 625 كيلومترا. والقمر الاصطناعي هذا البالغ وزنه أقل من طن من صنع "إيرباص ديفانس" و"سبايس انتلجينس" التي ستشغله.

وهذا القمر المتطور جدا والعالي الدقة هو الثاني من أربعة أقمار في كوكبة "بليياد نيو" بعدما وضع الأول في المدار في 28 نيسان/أبريل. ووضعت "فيغا" في المدار أربعة أقمار نانو أيضا.

وستستخدم وكالة الفضاء الأوروبية ثلاثة منها لمهمات علمية.

وهذا ثاني إطلاق لصاروخ فيغا منذ مطلع السنة من قبل "أريان سبايس" والتاسع عشر منذ أول رحلة لهذا الصاروخ العام 2012. وهي عملية الاطلاق الثالثة من كورو هذه السنة.