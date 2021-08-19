الصين تحذر القوى الخارجية من التدخل في شؤون إقليم التبت

حذر كبير المستشارين السياسيين في الصين الخميس، القوى الخارجية من التدخل في شؤون التبت بمناسبة احتفال بكين بالذكرى السبعين لضم المنطقة.

وأقام الحزب الحاكم في الصين احتفالاً في لاسا، عاصمة التبت، لإحياء الذكرى السبعين "للتحرير السلمي" للتبت. وقاد وانغ يانغ، مسؤول رفيع المستوى في الحزب الشيوعي، وفدا لحضور الاحتفالات.

خلال خطابه، حذر وانغ يانغ القوى الخارجية من التدخل في شؤون التبت. وقال وانغ إن "تاريخ تنمية التبت الممتد على مدى 70 عاما أثبت أن الوحدة والاستقرار نعمة وأن الانقسام والاضطراب كوارث".

وزعم يو تشيوان، رئيس قسم عمل الجبهة المتحدة بالحزب الحاكم، في خطابه أن مجتمع التبت يعيش ذروة تاريخه.

تقول الصين إن التبت كانت جزءًا من أراضيها منذ قرون، لكن العديد من التبتيين يقولون إنهم كانوا فعليًا دولة مستقلة خلال معظم ذلك الوقت.

وتم تأكيد سيطرة بكين على الإقليم عندما غزا الجناح العسكري للحزب الشيوعي (جيش التحرير الشعبي)، المنطقة في عام 1950.