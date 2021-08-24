فيديو | أوكرانيا تحتفل بمرور 30 عاماً على استقلالها عن الاتحاد السوفياتي

تحتفل أوكرانيا بيوم الاستقلال في 24 أغسطس/آب من كل عام، وهو التاريخ الذي أعلن فيه السياسيون الأوكرانيون استقلال البلاد بعد أيام من فشل الانقلاب الشيوعي ضد الأمين العام للحزب الشيوعي (الرئيس السوفياتي)، ميخائيل غورباتشوف، في عام 1991.

اكتسب يوم الاستقلال أهمية أكبر في أوكرانيا منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

ولا تزال الخلافات والتوترات السياسية مستمرة بين أوكرانيا وروسيا حتى يومنا هذا.

تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بفعل "كل شيء ممكن" لاستعادة السيطرة على شبه الجزيرة حتى تصبح أوكرانيا "جزءًا من أوروبا". وعليه، انعقدت أول قمة دولية بشأن وضع شبه جزيرة القرم الإثنين 23 أغسطس/آب 2021.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في القمة "نؤكد مجددا موقف الاتحاد الأوروبي الثابتـ نحن لا ولن نعترف بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".