عمّال إزالة آثار الكارثة يلتقطون صورا قرب محطة تشيرنوبل النووية
No Comment

فيديو. مصفو تشرنوبيل في أوكرانيا يعودون بعد 40 عاما على الكارثة

آخر تحديث:

أحيت أوكرانيا في نيسان/أبريل 2026 الذكرى الأربعين لكارثة تشيرنوبيل التي وقعت عام 1986، بينما عاد بعض عمال إزالة التلوث السابقين إلى الموقع.

زارت المجموعة مواقع رئيسية من بينها مدينة بريبيات المهجورة، التي كانت تؤوي في السابق نحو 50.000 نسمة، والمنشأة المعروفة باسم "New Safe Confinement"، وهي الهيكل الواقي الذي يغطي المفاعل الرابع المتضرر. وتسلط مراسم إحياء الذكرى الضوء على الأثر المستمر لـأسوأ حادث نووي في العالم من حيث الحجم والتبعات.

نحو 600.000 شخص عُرفوا باسم "liquidators" جرى حشدهم في أنحاء الاتحاد السوفييتي بعد الانفجار الذي وقع في 26 نيسان/أبريل 1986. وتعرّض كثير منهم لجرعات مرتفعة من الإشعاع أثناء تشييد هياكل الاحتواء وإزالة الأنقاض، ما تسبب في مشكلات صحية طويلة الأمد. وينحدر عدد من العائدين في عام 2026 من منطقة بولتافا، وقد عملوا في مهام إزالة التلوث بين عامي 1987 و1988. ويقول رجل الإطفاء السابق ستانيسلاف تولومني إن تلك التجربة صاغت مسار حياته وما تزال جزءا أساسيا من هويته.

وأجبرت الكارثة على إجلاء أكثر من 116.000 من السكان، وأدت إلى إنشاء منطقة عزل تمتد لـ 30 كيلومترا ما تزال في معظمها غير صالحة للسكن. وتعكس النصب التذكارية والمواقع المحفوظة اليوم حجم المأساة. ومع إحياء أوكرانيا للذكرى في ظل حرب مستمرة، يؤكد المسؤولون ضرورة تكريم الذين هبّوا للاستجابة، في ربط واضح بين صمود الأمس وصمود الحاضر.

