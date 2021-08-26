فرنسا وهولندا تعلنان مواعيد وقف عمليات الإجلاء من كابول

أبلغ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إذاعة (آر.تي.إل) بأن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء يوم الجمعة.

وأوضح مصدر حكومي أن هذا التاريخ "فرضه الأمريكيون" الذين سيستكملون انسحابهم من أفغانستان بحلول 31 آب/أغسطس، مضيفا أن إجلاء المواطنين الأفغان سيتواصل حتى مساء الخميس وربما صباح الجمعة قبل "بضع ساعات" من رحيل العسكريين وأجهزة السفارة التي تشرف على العمليات.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابول يوم الخميس بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس آب.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.

هولندا

أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستوقف عمليات الإجلاء من مطار كابول الخميس بعدما طلبت منها القوات الأميركية مغادرة المطار قبل انسحابها المرتقب منه.

وقال وزيرا الخارجية والدفاع في رسالة إلى البرلمان أن "هولندا تبلغت اليوم من الولايات المتحدة أن عليها الرحيل وستنظم على الأرجح آخر الرحلات لاحقا خلال النهار".