قاض أمريكي يمنع أم من رؤية طفلها بسبب عدم تلقيّها لقاحاً ضد "كوفيد-19"

أصدرت محكمة أمريكية في شيكاغو حكماً بمنع أمٍ من لقاء حضانة ابنها البالغ من العمر 11 عاماً، بسبب عدم حصولها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واشترط تلقيها اللقاح لعودة الطفل إلى حضانتها.

وقالت الأم إينباريد ريبيكا فيرليت يوم أمس الثلاثاء في تصريحات لصحيفة "يو أس إي تودي" الأمريكية: "نصحني طبيبي بعدم تلقي اللقاح لأنه يشكّل خطراً على صحتي".

وأضافت فيرليت أنها جاءت إلى المحكمة من أجل جلسة استماع كانت مخصصة للنفقات وإعالة الطفل، ولكنّها تفاجأت بقرار القاضي بحرمانها من اللقاء مع ابنها إلى حين تلقيها اللقاح، واستطردت قائلة: "سألت القاضي ما علاقة الأمر بجلسة الاستماع، فجاوبني: أنا القاضي وأنا من يتخذ القرارات بشأن قضيتك".

وأشارت فيرليتإلى أنها تتحدث يومياً إلى ابنها عبر الهاتف، وقالت: "إنه يبكي.. إنه يفتقدني.. لا أملك له سوى الدموع".

ومن جهتها، أوضحت آنيت فيرنهولز، محامية الأم، أوضحت لوسائل الإعلام أن موكلتها وزوجها السابق مطلقان منذ سبع سنوات وأن الزوج السابق لم يتطرق إلى مشكلة التطعيم.

وأضافت المحامية فيرنهولز لشبكة "فوكس 32" في شيكاغو: "من الواضح أن المحكمة تجاوزت صلاحيتها (من تلقاء نفسها) بتعليق حضانة الأم لابنها، في حين أن القضية التي تنظر فيها المحكمة هي إعالة الطفل"، مشيرة إلى أن والد الطفل لم يرفع إلى المحكمة دعوى على الأم بشأن عدم تلقيها اللقاح.

وكانت مشافي الولايات المتحدة أبلغت عن زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" عند الأطفال مع انتشار المتحوّر دلتا في جميع أرجاء البلاد، وحثّ مسؤولو الصحة البالغين والمؤهلين لتلقي اللقاح بالحصول على التطعيم ضد الفيروس لحماية الآخرين ممن لا يستطيعون تلقي اللقاح.