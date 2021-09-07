إبحار أول بارجة كهربائية وصديقة للبيئة في هولندا

انطلقت أول بارجة كهربائية في رحلتها في هولندا بعد تعاقد شركة هاينكن العملاقة للبيرة على نقل البضائع بشكل يومي.

وتم تطوير البارجة من قبل شركة زيرو ايمشن في روتردام، وتختص بالشحن الداخلي صديق البيئة والخالي من أي انبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون أو النيتروجين. وتحتوي البارجة على بطاريتين يتم شحنهما في الليل قبل إبحار البارجة.

وتوضح الشركة المصنعة أن بإمكان البارجة الإبحار لمدة 2-4 ساعات أو مسافة تتراوح بين 60-120 كم بالاعتماد على البطاريتين المشحونتين.

ستبحر البارجة بشكل يومي محملة بمئة صندوق من البيرة لشركة هاينكن الهولندية.