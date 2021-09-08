روابط تشجيع وطنية ترفض اقتراح فيفا بإقامة كأس العالم كل عامين

أعلنت روابط مشجعين من كل أنحاء العالم الثلاثاء، معارضتها للخطط المقترحة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلاً من أربعى.

وكان الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق الذي يشغل حالياً منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي "فيفا"، قد دعا إلى إقامة البطولة العالمية كل عامين عوضاً عن كل أربعة اعوام كما جرت العادة منذ العام 1930، باستثناء الفترات التي ألغيت بسبب الحرب العالمية الثانية.

وقالت 58 رابطة تشجيع وطنية عبر الاتحادات القارية الستة للرياضة في بيان مشترك إن "الغالبية العظمى من المشجعين يعارضون دورة كأس العالم كل سنتين، ولو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد كلف نفسه عناء المشاركة معنا في هذا الموضوع، لكان علم أن هذه هي الحال".

وتساءل البيان "لماذا تتخلى عن تقليد يعود إلى قرن من الزمن تقريباً، لمجرد نزوة ومن دون دليل على أنها ستحسن اللعبة العالمية؟".

وأضاف "على عكس ذلك، فإن خطوة مماثلة تهدد بتدمير التوازن الهش أصلاً بين المسابقات والروزنامات المحلية والداخلية والقارية والدولية".

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين حذر الاثنين من أنّ إقامة كأس العالم كل عامين، سوف تقلّل من قيمة البطولة، و"نعتقد أنّ جوهر كأس العالم يكمن في قيمتها جرّاء كونها حدثاً فريداً من نوعه".

وتابع البيان المشترك "لذلك، ندعو فيفا والاتحادات الوطنية الداعمة لكرة القدم إلى التخلي عن مقترحاتهم لفرض كأس العالم مرة كل سنتين، وإدراج أصوات الجماهير في أي قرارات تؤثر على مستقبل اللعبة التي نمولها وتحقق مشهداً عالمياً".

وأضاف أنه "على وجه الخصوص، ستقلل وتعرض للخطر المسابقات القائمة التي تديرها مختلف المسابقات القارية التي لا تقل أهمية عن كأس العالم نفسها بالنسبة للجماهير".

وأكد أن "نحن نستمتع بكأس العالم على وجه التحديد لأنه حدث استثنائي. لا يملك معظمنا الوقت أو المال أو القدرة على السفر إلى الجانب الآخر من العالم كل 24 شهراً لمشاهدة فرقنا تلعب في منافسة متناقصة للغاية وملاعب نصف فارغة".