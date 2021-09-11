إسرائيل تضبط اثنين آخرين من السجناء الفلسطينيين الستة الفارين

قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على فلسطينيين اثنين آخرين في وقت مبكر يوم السبت كانا ضمن ستة سجناء فروا قبل أيام من سجن إسرائيلي شديد الحراسة.

وعثر على الرجلين مختبئين في ساحة لانتظار الشاحنات بقرية عربية شرقي مدينة الناصرة حيث ألقي القبض على اثنين آخرين قبلها بساعات.

وبعد اعتقال أربعة، تقوم الشرطة الإسرائيلية بمطاردة واسعة يوم السبت لضبط الاثنين المتبقيين.

وفر الستة، وهم خمسة من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وعضو في حركة فتح، في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن حفروا نفقا بدايته حفرة بجوار دورة المياه في زنزانتهم.

وأحد المضبوطين صباح السبت هو زكريا زبيدي القائد السابق بكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح بمدينة جنين في الضفة الغربية الذي حصل على عفو إسرائيلي في السابق.

وأعادت إسرائيل احتجاز زبيدي في عام 2019 بعد مزاعم بتورطه في هجمات جديدة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية زبيدي وعضو بحركة الجهاد الإسلامي على ما يبدو بعد احتجازهما وهما معصوبي العينين ومقيدين.

وشارك فلسطينيون في مظاهرات تأييد للسجناء الستة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية باعتبارهم من أبطال الكفاح الوطني.

وقالت فصائل فلسطينية إن اعتقالهم ستترتب عليه تداعيات.

وأطلق نشطاء في قطاع غزة صاروخا باتجاه إسرائيل مما دفع إسرائيل لشن غارات جوية على الجيب الساحلي.

والستة إما مدانون أو مشتبه بأنهم دبروا أو نفذوا هجمات مميتة على إسرائيليين.