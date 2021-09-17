استقالة وزيرة الدفاع الهولندية على خلفية فوضى عمليات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت في هولندا استقالة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفلد على خلفية الفوضى التي سادت عمليات الإجلاء من أفغانستان، والفشل في تنسيق عمليات إجلاء المترجمين الأفغان.

تأتي هذه الاستقالة غداة استقالة وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ للسبب نفسه.

وقالت بايلفلد "أبلغتُ حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي"، وذلك غداة مذكرة قدّمها نواب تنتقد الحكومة لفشلها في إجلاء بعض الأفغان ولعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لطالبان على الحكم.

وأكدت أيضاً للصحافيين أنها لا تريد "عرقلة العمل المهم" الذي يقوم به زملاؤها إذ لا يزالون يحاولون إجلاء أشخاص من أفغانستان.

واستقالت زميلتها في وزارة الخارجية سيغريد كاغ الخميس بعدما تعرّضت لانتقادات من جانب البرلمان لعجز الحكومة عن إجلاء بعض الأفغان وعدم ملاحظة مؤشرات السيطرة الوشيكة لطالبان على البلاد.

والوزيرتان الهولنديتان هما أول مسؤولين غربيين يقدمان استقالتهما ويتحملان مسؤولية الفوضى التي عمّت أفغانستان بين سيطرة طالبان على كابول في 15 آب/أغسطس وانسحاب القوات الأميركية أواخر آب/أغسطس.

إلا أن تأثير استقالتهما على النظام السياسي الهولندي يُفترض أن يكون محدوداً، إذ إن البلاد لا تزال تنتظر تشكيل حكومة جديدة بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 آذار/مارس.