إسبانيا: عمليات إجلاء في جزيرة لا بالما بعد تحذير من خطر ثوران بركان

أجلت السلطات يوم الأحد نحو 40 شخصا يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية إلى مناطق أكثر أمنا في جزيرة لا بالما الإسبانية بعد تحذير علماء من تزايد خطر ثوران بركان.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن العلماء سجلوا سلسلة من الزلازل تصل شدتها إلى 3.8 في متنزه كومبريه فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت جنودا للمساعدة في الإجلاء.

ولم تأمر السلطات بالإجلاء الشامل لما يصل إلى 33 ألفا يعيشون بالقرب من البركان.

وقال متحدث باسم معهد جزر الكناري لعلم البراكين "تتزايد شدة الزلازل وتندفع الحمم باطراد نحو السطح. تتزايد فرصة وقوع انفجار، الأمر الذي جعل الحكومة تقرر إجلاء بعض الناس".