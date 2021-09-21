حملة عالمية لمقاطعة شركة "بوما" لرعايتها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

خرج نشطاء ورياضيون داعمون للقضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم في مظاهرات رافعين العلم الفلسطيني للمطالبة بمقاطعة شركة "بوما" PUMA للملابس والأدوات الرياضية بسبب رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وتسعى هذه الاحتجاجات إلى الضغط على الشركة الألمانية لإنهاء رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA)، الذي يضم أندية في مستعمرات إسرائيلية بنيت على أراضٍ فلسطينية بعد أن سلبت من عائلات فلسطينية، وهو ما يعتبره القانون الدولي جرائم حرب.

وسم #قاطعوا_بوما

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي وسم #قاطعوا_بوما و #BoycottPuma ، وانتشرت مقاطع مصورة للتظاهرات المنددة برعاية شركة بوما للاتحاد الإسرائيلي في عدد من الدول حول العالم، مثل فرنسا والسويد واليابان وماليزيا وكندا وأستراليا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر أحد المقاطع لحظة اقتحام مشاركين في أحد التظاهرات في مدينة مانشستر البريطانية مقرا تابعا للشركة.

ورفع المشاركون في المظاهرات علم فلسطين ولافتات تدعو لمقاطعة الشركة، واصفين إياها بالشركة الداعمة لدولة الفصل العنصري أو "الأبرتهايد".

ونشر أدهم أبو سلمية عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر عددا من الرياضيين وهم يدعون إلى مقاطعة الشركة الألمانية.

وأطلقت "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، المعروفة دوليا بـ (BDS)، حملة ضغط واسعة ضد "بوما" ودعت إلى الانضمام إلى اليوم العالمي للتحرك ضد الشركة، الموافق ليوم السبت 18 سبتمبر/أيلول.

وقالت حركة المقاطعة في تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن "شركة "بوما" الألمانية متواطئة في جرائم العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة العربية وتساعده في التغطية على انتهاكاته للقانون الدولي".

وأكدت أن "حملة الضغط مستمرة حتى تنهي شركة "بوما" كافة أشكال تواطؤها مع منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّة بشكل نهائي". وأضافت أن "الشركة قلقة ومرتبكة بسبب تنامي الضغط العالمي عليه".

وأشارت الحركة إلى أن حملة المقاطعة حققت العديد من الإنجازات، بما في ذلك إعلان نادي قطر عدم تجديده لعقد الرعاية مع "بوما"، وإنهاء أكبر جامعة ماليزية اتفاقية رعاية "بوما" لفريق كرة القدم التابع لها، بالإضافة إلى إنهاء نادي "لوتن" الإنجليزي عقده مع الشركة، وتعهد نادي "فوريست جرين روفرز" الإنجليزي بعدم التوقيع معها".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أديداس" أعلنت وقف رعايتها للاتحاد الاسرائيلي (IFA) في يوليو/ تموز 2018، عقب حملة دولية قدمت عريضة وقع عليها أكثر من 16000 شخص لمقر الشركة الرئيسي.