فرنسا تحصل على تسعة أعمال لبيكاسو بمبادرة من ابنته مايا

حصلت فرنسا على تسعة أعمال لبيكاسو، منحتها إيّاها ابنته مايا، من المرتقب إلحاقها في العام 2022 بالمجموعات الوطنية المعروضة في متحف بيكاسو، وفق ما أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو.

وقالت الوزيرة: "بتأثّر كبير احتفيتُ بانضمام هذه الأعمال المقدّمة إلى المجموعات الوطنية"، متحدّثة عن "حدث استثنائي".

وتسمح هذه الهبة التي تشمل ست لوحات ومنحوتتين ودفتر رسم كان ملكا لبيكاسو، لابنته مايا-رويز بيكاسو لها بتسديد حقوق التركة، عينيا.

وستعرض هذه القطع كلّها للجمهور اعتبارا من نيسان/أبريل 2022.

وخلال المؤتمر الذي أقيم الاثنين في باريس، لم يعرض سوى عمل واحد من هذه المجموعة هو لوحة تكعيبية تعود للعام 1938 وتحمل اسم "طفل المصّاصة الجالس على كرسي".

ولم يُكشف عن القيمة الإجمالية لهذه المجموعة حفاظا على مبدأ السرّية الضريبية.