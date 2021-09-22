رونالدو يطيح بميسي من عرش قائمة اللاعبين الأكثر دخلاً بالعالم في العام 2021

استعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد المركز الأول لاعبي كرة القدم الأكثر جنيا للأرباح للعام 2021 من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وفقا لتنصيف مجلة "فوربس" الأمريكية. النجم البرتغالي والمنتقل حديثا لنادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالد وتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الذي كان يحتل الصدارة في القائمة سابقا.

اعتمدت المجلة الأمريكية في عملية تصنيفها هذه على العائدات المالية لكل لاعب، من بينها الراتب الأساسي ومصادر الدخل الأخرى كعائدات الإعلانات والحملات التسويقية ،مبيعات القمصان الخاصة بهم، وما يجنوه من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل 24 ساعة على خبر تخلي نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو عن انضمامه ليوفنتوس الإيطالي ويلتحق بمانشستر يونايتد الإنجليزي، أصبح المهاجم الأغلى في العالم. وتصدّر النجم قائمة أغنى وأغلى اللاعبين الآخرين الذين قفزوا بدورهم في التصنيف مقارنة بالسنوات الماضية. وعلى غرار رونالدو وميسي في كرة القدم، تمكن كل من توم برادي لاعب كرة السلة من بلوغ مركزا جديدا وكذلك، ليبرون جيمس من الدوري الأمريكي للمحترفين وبرايس هاربر.

كريستيانو رونالدو

من المقرر أن يكسب رونالدو 125 مليون دولار قبل الضرائب في موسم 2021-2022، من بينها 70 مليون دولار كراتب ومكافآت مقابل عودته إلى يونايتد. وكان رونالدو قد حصل بين عامي 2003 و2009 على ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتوج بدوري أبطال أوروبا.

باقي العائدات المالية، مصدرها الإعلانات وعقود الشراكة الشخصية مع العلامات التجارية بما في ذلك نايكي وهيرباليف وكلير. علامته التجارية CR7 التي تشمل العطور والملابس الداخلية والنظارات والفنادق وقاعات الألعاب الرياضية وغيرها هي الآخرى تعرف توسعا مستمرا.

كرونالدو، فقط ثلاثة رياضيين نشطين آخرين يحققون أرباحًا تجارية تفوق أو تعادل تلك التي يحققها النجم البرتغالي، روجر فيدرر بـ 90 مليون دولار وليبرون جيمس بـ 65 ​​مليون دولار وتايغر وودز بـ 60 مليون دولار.

ليونيل ميسي

أما غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي٫ فقد ودع المركز الأول الذي شغله لفترة طويلة. ليونيل ميسي البالغ من العمر 34 عامًا، انتقل بعد 21 عامًا نادي برشلونة ليلتحق بباريس سان جيرمان. سيتقاضى ميسي 75 مليون دولار هذا الموسم، ما ساعده في احتلال المرتبة الثانية في التصنيف بمبلغ 110 ملايين دولار.

أُجبر ميسي على مغادرة برشلونة بعد أن فرض الدوري الإسباني قيودًا على إنفاق أجور النادي الإسباني. إلى جانب راتبه من باريس سان جيرمان، سيقبض ميسي ما يقدر بنحو 35 مليون دولار من عائدات الإعلانات والدعاية من أكبر الشركات كأديداس وبيبسي وصانع الساعات جاكوب أند كو Jacobs & Co وبودوايزر Budweiser في إطار صفقة مدتها ثلاث سنوات.

585 مليون دولار

إجمالاً، من المتوقع أن يحصل عشرة لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً على أرباح قبل الضريبة بقيمة 585 مليون دولار هذا الموسم. يشكل الراتب والمكافآت الجزء الأكبر من الإجمالي 415 مليون دولار. وقد ارتفعت هذه العائدات بنسبة بنسبة 2.6 بالمئة عن العام الماضي حيث تواصل معظم الأندية توخي الحذر في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن انتشار سلالات كوفيد-19.

في مايو- آيار الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أوروبا، تقريرًا قال فيه أن أندية الدرجة الأولى تواجه خسارة هائلة في الإيرادات مرتبطة بالوباء بقيمة 8.5 مليار دولار، مما سيحد من حركة اللاعبين الرئيسيين.

تتضمن قائمة التصنيف كذلك كل من اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي واللاعب المصري محمد صلاح.

يضم نادي باريس سان جيرمان حاليا، ثلاثة من أفضل خمسة لاعبين أجراً في العالم، نيمار البالغ من العمر 29 عامًا الذي حل في المركز الثالث مرة أخرى بـ 95 مليون دولار، وكيليان مبابي البالغ من العمر 22 عامًا في المركز الرابع بـ 43 مليون دولار.

ويختتم محمد صلاح لاعب ليفربول والبالغ من العمر 29 عاما، المراكز الخمسة الأولى بعائدات تقدر بـ 41 مليون دولار.

تصنيف مجلة فوربس لأعلى عائدات اللاعبيين المالية لعام 2021 جاء كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد بـ 125 مليون دولار.

2- ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان بـ 110 مليون دولار.

3- نيمار، لاعب باريس سان جيرمان بـ 95 مليون دولار.

4- كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان بـ 43 مليون دولار.

5- محمد صلاح، لاعب ليفربول بـ 41 مليون دولار.

6- روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ بـ 35 مليون دولار.

7- أندريه إنيستا، لاعب فيسيل كوبي بـ 35 مليون دولار.

8- بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد بـ 34 مليون دولار.

9- غاريث بيل، لاعب ريال مدريد بـ 32 مليون دولار.

10- إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد بـ 29 مليون دولار.