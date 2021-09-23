إردوغان: العلاقة مع بايدن "لم تبدأ بشكل جيد"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات الخميس أن العلاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "لم تبدأ بشكل جيد"، في إشارة إلى الطائرات المقاتلة إف-35 التي استبعدت بلاده من امكان الحصول عليها.

وأضاف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "أتمنى أن تكون لدينا علاقات ودية وغير عدائية (مع الولايات المتحدة). ولكن مسار الأمور بين اثنين من أعضاء حلف شمال الأطلسي، ليس واعدا في الوقت الحالي"، وفق ما نقلت عنه وكالة انباء الأناضول الرسمية.

وتابع "عملت بشكل جيد مع (الرئيس جورج) بوش الابن. لقد عملت بشكل جيد مع السيد (باراك) أوباما والسيد (دونالد) ترامب. لكن لا يمكنني القول إن البداية مع السيد بايدن كانت جيدة".

وعاد اردوغان إلى قضية الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف-35 التي طلبت تركيا منها مئة وحدة قبل أن يرفض طلبها بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال في هذا الصدد "اشترينا طائرات إف-35 ودفعنا 1,4 مليار دولار ولم نتسلم الطائرات".

وأردف "بالنسبة الينا، تم إتمام صفقة إس-400 وليس من الممكن العودة. يجب على الولايات المتحدة أن تفهم هذا (...) نحن، كتركيا، صادقون، لكن الولايات المتحدة لم تكن كذلك للأسف".

وحذر "نحن نمضي قدما (...) سنطرق أبوابا أخرى" مشددا على أن "تركيا تشتري ما يلزم من أجل دفاعها".

وعلى صعيد الملف الأفغاني، اعتبر الرئيس التركي أن "الولايات المتحدة هي التي يجب أن تدفع الثمن" في حال حدوث موجة هجرة واسعة.

وسأل "أين سيذهب هؤلاء اللاجئون؟ من غير المعقول أن تفتح تركيا أبوابها وتستقبلهم. إنها ليست ممرا مفتوحا".

ويذكر رجب طيب إردوغان باستمرار بأن بلاده التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة تستضيف بالفعل خمسة ملايين مهاجر ولاجئ، بينهم نحو 3,7 ملايين من سوريا وما يصل إلى 420 ألف أفغاني.