شاهد: ماكرون يتلقى صفعة قوية من أحد المواطنين خلال جولته الرئاسية

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة من أحد الأشخاص يوم الثلاثاء 8 يونيو/حزيران أثناء زيارته لمدرسة فندقية في بلدة "تان ليرميتاج" بإقليم دروم، جنوب شرق فرنسا، وهي المحطة الثانية في الجولة التي يقوم بها قبل يوم من تخفيف إجراءات كوفيد-19 في الأراضي الفرنسية.

وانتشر "فيديو صفعة الرئيس" كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي، مما جعل قصر الإليزيه يؤكد المشهد لقناة "بي إف إم تي في".

إيمانويل ماكرون يتلقى "صفعة" خلال جولته الرئاسية والشرطة تعتقل شخصين

وذكر مصدر مطلع للقناة أنه تم القبض على شخصين متهمين بالواقعة.

وقد انطلقت "الجولة الفرنسية" التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء 2 يونيو/حزيران في منطقة اللوت. وتهدف الجولة إلى مراقبة الأحوال بعد كوفيد-19 ورسم المسار لنهاية فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.

وتعتبر هذه المرحلة الأولى من جولة ستشمل عشر مناطق أخرى، يأمل من خلالها استئناف الحوار مع الفرنسيين بعد 14 شهرا من الوباء الذي أجبره على تقليص عدد سفرياته في البلاد.