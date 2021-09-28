شاهد: ولادة شبل نمر عربي في السعودية تنعش الآمال ببقاء هذا الحيوان المهدد بالإنقراض

ولادةُ شبلِ نمرٍ عربي أنعشت الآمال في بقاء أحد أكثر أنواع الحيوانات في العالم، تعرضاً لخطر الإنقراض، إذ يغلب الظن أن 200 نمرٍ فقط من هذا النوع لا زالوا يعيشون في البراري وذلك جراء ندرة الموائل الطبيعية نتيجة التمدد البشري.

ففي مدينة الطائف بالسعودية، وضعت نَمِرَة شبلاً داخل مركز تربية النمر العربي في شهر نيسان/أبريل الماضي، واعتبرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن ذلك يعدّ خطوة هامة على طريق إعادة النمر إلى موطنه الطبيعي في العلا وفي باقي براري المملكة.

وتعمل الهيئة حالياً على تحويل مساحات شاسعة من البراري في منطقة العلا في شمال غرب السعودية إلى محميات طبيعية تحوي موائل مصممة خصيصاً لإفساح المجال أمام النمور العربية للنمو والتكاثر.

والنمّر العربي يتميز بلون عيونه الزرقاء خلافًا لأقرانه من النمور، كما يتميز بصغر حجمه ولونه الفاتح جداً مقارنة من باقي سلالات النمور في إفريقيا وآسيا.

ويقول الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إن هذا النوع من النمور "مهدد بالانقراض"، ويعتقد أنه موجود حالياً في ثلاث دول فقط، هي: السعودية سلطنة عمان واليمن.