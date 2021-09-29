مرشحون عرب حجزوا مقاعدا لهم في البرلمان الألماني

شغلت الانتخابات الألمانية اهتمام الجميع في كل أنحاء العالم لمعرفة خليفة المستشارة أنجيلا ميركل التي قضت ثلاثة عقود في محراب السياسة في ألمانيا.

ويوم الأحد، ظهرت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني حيث برز الحزب الاشتراكي الديمقراطي متقدما على حساب تحالف المستشارة ميركل.

ومن بين الأمور التي أثارت انتباه العالم العربي تحديدا، كان وصول ألمان من أصول عربية وشرق متوسطية البرلمان الألماني إذ قرروا الانخراط في العمل السياسي في ألمانيا والترشح للبوندستاغ، كما تمكن بعضهم من حجز مقاعد في البرلمان.

ريم العبلي.. من أصول عراقية

رشحت ريم العبلي رشحت نفسها عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفازت بالانتخاب المباشر عن دائرة شفيرين، لودفغزلوست، بارخيم في شمال ألمانيا، وحصدت 44،107 أصوات في دائرتها.

تتحدث ريم اللغة الألمانية والعربية والآشورية، وهي من مواليد عام 1990. درست العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة وتعمل منذ عام 2015 مفوضة لشؤون الاندماج في حكومة ولاية مكلنبورغ – فوربميرن.

سناء عبدي.. من أصول مغربية

ترشحت سناء عبدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن دائرة بروتس في مدينة كولونيا. ولدت في عام 1986 في مدينة تطوان بشمال المغرب، من أب ألماني وأم مغربية.

درست سناء الحقوق وتعمل في إدارة المشاريع. وتقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم.

قاسم طاهر صالح.. من كردستان العراق

فاز قاسم طاهر صالح بمقعد في البرلمان الألماني عن قائمة حزب الخضر. ولد في عام 1993 في مدينة زاخو في إقليم كردستان العراق.

يعمل في مجال الهندسة، وتشكل قضايا الهجرة واللجوء والاندماج محور اهتمامه. بالإضافة إلى قضايا مثل مشاكل العنصرية واليمين المتطرف، ومعاداة السامية.

رشا نصر.. من أصول سورية

تعتبر رشا نصر أول مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. فازت بمقعد في البرلمان الألماني ضمن قائمة الحزب، وبذلك أصبحت ثاني نائب من أصول سورية في البوندستاغ.

تنحدر رشا من أصول مهاجرة في مدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، وهي من أصل سوري تبلغ من العمر 29 عاما. درست العلوم السياسية والفلسفة في جامعة دريسدن وعملت في مجال تنسيق شؤون اللجوء.

أنس القرعان.. من أصل أردني

ترشح أنس القرعان عن حزب الخضر في مدينة دوسلدورف، وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني إذ يبلغ من العمر 18 عاما.

ينحدر من الأردن ويقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. تتمثل أهدافه في الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

أميرة محمد علي.. من أصول مصرية

ولدت أميرة محمد علي في مدينة هامبورغ، شمال ألمانيا، عام 1980 لأب مصري وأم ألمانية. وتعمل كمحامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي.

تعتبر أميرة المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى، وتقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصا بالنسبة للأطفال والمتقاعدين، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية والتعليم للجميع.

لمياء قدور.. من أصول سورية

فازت لمياء قدور بمقعد برلماني عن حزب الخضر في مدينة ديسبورغ، غربي ألمانيا. نشأت في محافظة شمال الراين لأب وأم سوريين، وتبلغ من العمر 43 عاما.

تعمل ككاتبة وباحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية في جامعة مونستر. وتقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.