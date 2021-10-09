طالبان تحذّر واشنطن من "زعزعة استقرار" نظامها في أول لقاء مباشر

حذّرت طالبان الولايات المتحدة من "زعزعة استقرار" نظامها خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي السبت.

وقال متقي لوكالة "باختر" الإخبارية بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: "أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف".

وأضاف متقي في بيان مسجّل ترجمته فرانس برس أن "العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع، وإنه لا ينبغي القيام بشيء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب".

وجاءت تصريحات متقي في أول يوم من المحادثات التي تستمر ليومين مع فريق أميركي، يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية توم ويست، والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ساره تشارلز. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الأميركي.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/اغسطس، تزامنا مع إسدال الولايات المتحدة الستار على حرب استمرت 20 عاما، بانسحاب عسكري تضمّن عملية إجلاء جوية لأجانب وأفغان اتّسمت بالفوضى.