8 نصائح تساعدك على الاعتناء بأولادك في أجواء صديقة للبيئة

تشير دراسة، أجريت عام 2017، أن إنجاب طفل في دولة "متقدمة" يضيف حوالي 59 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا وهو ما يثير مخاوف كبيرة حول مستقبل هؤلاء الأطفال في ظل التلوث المتنامي ونقص الموارد.

نقدم لكم ثماني نصائح تساعدكم على تربية الأطفال في أجواء صحية وصديقة للبيئة.

استخدم حفاضات "مختلفة"

تمثل الحفاضات مشكلة بيئية كبيرة، ففي المملكة المتحدة يتم التخلص من حوالي 3 مليارات حفاضة كل عام وفقا (لراب) وهي حملة لتشجيع استخدام الحفاضات القابلة لإعادة الاستخدام.

وتعمل بعض الدول مثل جمهورية فانواتو وهي جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ على حظر استخدام الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة بشكل كامل، ويتوقع أن تتبنى دول أخرى هذا التوجه.

إضافة لذلك، يمكن أن توفر حوالي (588 يورو) في المتوسط خلال السنتين ونصف الأوليين من حياة طفلك.

اصنع طعام طفلك في المنزل

صناعة طعام طفلك في المنزل سيساعدك على تحسين صحة طفلك بشكل عام بعيدا عن المواد الحافظة ذات التأثيرات السلبية التي تستخدمها الشركات في صناعة أطعمة الأطفال الجاهزة، كما يمكنك التحكم أيضا بنسبة السكر المضاف التي يستهلكها طفلك.

مشاركة ملابس وألعاب الأطفال

يكبر الأطفال بسرعة فائقة مما يجعل مشاركة الملابس والألعاب أو شرائها مستخدمة اقتراح عملي وصديق للبيئة. وهناك الكثير من الخيارات المتاحة لشراء السلع المستعملة الآن.

شراء ألعاب خشبية أو مصنوعة من مواد طبيعية

تعتبر الألعاب المصنوعة من الخشب أو الألياف الطبيعية بديلاً رائعًا للألعاب البلاستيكية.

وفقا لدراسات مختلفة ينتهي المطاف بحوالي 80٪ من الألعاب البلاستيكية في مكب النفايات، واختيار الألعاب المتينة والقابلة للتدوير سيقلل من نسبة النفايات والتلوث الذي تسببه.

تخلص من السيارة لاصطحاب الأطفال من وإلى المدرسة

يحتاج الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنة إلى سنتين إلى 3 ساعات على الأقل من النشاط البدني يوميًا.

فيما يقدر الأطباء في كلية رويال البريطانية للطب بأن 40 ألف حالة وفاة ناجمة عن تلوث الهواء في المملكة المتحدة وحدها. إذا كانت مدرسة طفلك بعيدة، فكر باستخدام وسائل النقل العام بدلا عن السيارة الخاصة.

تناول الطعام وخصوصا النباتي مع العائلة

سيساعد تناول الطعام كعائلة في تقليل هدر الطعام. وإذا كنت ترغب بتقليل انبعاثات الكربون بشكل أكبر، فقلل من كمية اللحوم والأسماك التي تتناولها.

ترشيد استخدم المحارم الورقية المبللة

يعتبر استخدام المحارم الورقية المبللة كارثيا للبيئة، يتم استخدامها لثوانٍ، ثم تستغرق سنوات لتتحلل.

ازرع طعامك بالمنزل

إذا كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك حديقة، فإن زراعة طعامك هي أفضل الطرق للمحافظة على البيئة. يعد تعريف الأطفال بزراعة الطعام أحد أفضل الطرق لمساعدتهم على فهم مدى اعتمادنا على الطبيعة من أجل البقاء.

أما اذا كنت تسكن بشقة فرعاية النباتات المنزلية مع الأطفال، يسمح لك بشرح وتعليم كيفية رعاية الكائنات الحية إضافة للتفاعل معهم حول قضايا المناخ.