شاهد: فندق صيني يستغل "بؤس الدب القطبي" لتحقيق الأرباح يثير سخط نشطاء البيئة

تعرض فندق "هاربين بولار لاند"، الواقع في شمال شرق الصين والذي تم بناؤه حول قفص بانورامي من الزجاج لعرض مجموعة من الدببة القطبية لإدانات غاضبة من مجموعات الحفاظ على البيئة.

جهز الفندق خصيصا بنوافذ في الغرف مقابلة لقفص الزجاج الذي يحتوي على الدببة وبهذا يستطيع الزوار رؤية الدببة على مدار 24 ساعة في اليوم.

ويُظهر مقطع فيديو الدببة أثناء تصويرها من قبل الضيوف تحت أضواء دافئة قاسية، في بيئة اصطناعية، تتكون من صخور مزيفة ورقاقات ثلجية بلاستيكية وأرضية مطلية باللون الأبيض.

ويقول نيرالي شاه، أحد ناشطي البيئة والحفاظ على الحيوان: "للأسف، هذه البيئة الاصطناعية ضارة للغاية بصحة الدببة القطبية ورفاهيتها، لأنها على النقيض تمامًا من ظروف حياتهم في البرية."

تجدر الإشارة أن السلطات الصينية عدلت مؤخرًا قانونا يحظر استهلاك الحيوانات البرية كغذاء، بعد تكهنات حول أصول فيروس كورونا والذي يقول محققون أنه بدأ من سوق ووهان لبيع الحيوانات.