الرئيس تبون: عودة السفير إلى باريس مشروطة باحترام تام للجزائر

نقل تلفزيون النهار الجزائري عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله يوم الأحد إن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة بالاحترام التام لبلاده.

وكانت الجزائر استدعت الأسبوع الماضي سفيرها في باريس بعد أن نقلت صحيفة لوموند عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس "كراهية فرنسا".

وفي اليوم التالي، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقا لما قاله الجيش الفرنسي.

وقال تبون في لقاء دوري مع وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد "على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة".

وكان الرئيس الفرنسي قال الأسبوع الماضي إنه يأمل في تهدئة سريعة للتوترات الدبلوماسية مع الجزائر، مضيفا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن له علاقات "ودية للغاية" مع الرئيس الجزائري.