"مايكروسوفت": اختراق إيراني لشركات تكنولوجيا الدفاع في إسرائيل وأمريكا وأوروبا

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن قراصنة إيرانيين تمكّنوا من استهداف شركات متخصصة في تكنولوجيا الدفاع في كل من إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة لاستهدافهم موانئ بحرية خليجية.

وأوضح مركز استخبارات التهديدات السيبرانية لمايكروسوفت أنه تمّ اختراق أكثر من 250 حساباً من حسابات "مايكروسوفت أوفيس 365" الخاصة بالولايات المتحدةوالاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية، وذلك من خلال نشر واسع النطاق لكلمات المرور.

كما قام القراصنة باستهداف موانئ في دول الخليج وشركات للنقل البحري العالمية التي لها نشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت "مايكروسوفت" إن عملية القرصنة تخدم على الأرجح المصالح الإيرانية.

ومن بين الشركات التي تمّ اختراقها، شركات دفاعية تعمل على توفير الدعم لشركاء لها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية الذين ينتجون رادارات عسكرية وتكنولوجيا الطائرات المسيّرة وأنظمة الأقمار الصناعية وأنظمة اتصالات الاستجابة للطوارئ.

وقدّرت مايكروسوفت أن استهداف إيران لشركات تكنولوجيا الدفاع هذه "يدعم تتبّع الحكومة الإيرانية لخدمات الأمن المعادية لها ولعمليات الشحن البحري في الشرق الأوسط".