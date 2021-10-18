البرازيل ترجئ إلى أجل غير مسمى تقريراً يتهم بولسونارو بسوء إدارة أزمة الوباء

أعلن مجلس الشيوخ البرازيلي إرجاء نشر تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية حول سياسة الرئيس جايير بولسونارو التي اعتُبرت عديمة المسؤولية في معالجة أزمة كوفيد-19، إلى أجل غير مسمى بعدما كان مقرراً الثلاثاء.

وعلى موقع الغرفة العليا في البرلمان دوّنت بالأحمر عبارة "مؤجل" على جدول أعمال اللجنة البرلمانية ليوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الموعد الذي كان يُفترض أن يتلو فيه المقرر رينان كاليروس تقريره الواقع في أكثر من ألف صفحة.

وأوضح كاليروس في تصريح للموقع الإخباري "جي.1" أن "قرار (إرجاء نشر التقرير) اتّخذه رئيس (اللجنة) عمر عزيز. أنا أوافقه الرأي، سيكون لدينا مزيد من الوقت للمناقشة".

وبحسب الصحافة البرازيلية هناك تباينات بين أعضاء اللجنة في ما يتعلّق بمحتوى التقرير، وتم تحديد مواعيد جلسات جديدة الأسبوع المقبل.

وكان كاليروس قد أعلن الجمعة لائحة تضم أحد عشر تهمة على الأقل، بينها "قتل بالإهمال" و"شعوذة" و"جريمة ضد الإنسانية".

على مدى خمسة أشهر، استمعت اللجنة البرلمانية في مجلس الشيوخ لنحو 60 شاهداً، في جلسات غالباً ما طغت عليها الحدية، تخللتها أحيانا شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد بتهمة الحنث باليمين.