تأسيس شركة طيران "فلاي عقبة" برأسمال سعودي أردني مشترك بقيمة عشرين مليون دولار

وُقّع في الأردن الأحد اتفاق لتأسيس شركة طيران برأسمال سعودي أردني مشترك بقيمة عشرين مليون دولار تؤمن رحلات من مدينة العقبة الساحلية في أقصى جنوب المملكة الى دول عربية وأوروبية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وقال نايف بخيت، رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية إن السلطة "وقّعت الأحد اتفاقية استثمار أردني سعودي مشترك لتأسيس شركة طيران فلاي عقبة برأسمال قدره 20 مليون دولار مملوكة للقطاع الخاص يكون مقرها في مدينة العقبة" على البحر الأحمر، 332 كلم جنوب عمان.

زيادة السياحة إلى العقبة والأردن

وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً مسؤولة عن إدارة وتنظيم وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية.

وأوضح البخيت في تصريحاته أن "الشركة ستقوم بتشغيل طائرتين كمرحلة أولى لتسهيل وصول السياح إلى الأردن بشكل عام ومنطقة المثلث الذهبي بشكل خاص".

وتطلق على مناطق العقبة ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم، اسم المثلث الذهبي، لكونها أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وأكد بخيت أن "الشركة التي سجلت رسميا في سلطة العقبة كأول استثمار في مجال الطيران، ستنظم رحلات من مطار الملك حسين بن طلال (في العقبة) إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية وبأسعار منافسة".

ولم يحدد المسؤول موعد بدء الرحلات.

وقال المدير العام التنفيذي لشركة "فلاي عقبة" فادي أبو عريش إن "الاتفاقية ستسهم بزيادة حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية بأسعار منافسة".

ويعتمد اقتصاد الاردن البالغ عدد سكانه حوالى عشرة ملايين نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، الى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل ما بين 12 الى 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وتأثر قطاع السياحة في المملكة بسبب جائحة كورونا وما تلاها من إغلاقات.

وقال نايف الفايز وزير السياحة والآثار في الخامس من الشهر الماضي إن الدخل السياحي انخفض من 4,5 مليار دينار (حوالى 6,3 مليار دولار) في عام 2019 الى مليار دينار فقط (حوالى 1,4 مليار دولار) عام 2020 بسبب دخول الجائحة والإغلاقات.

وصرح السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري في الثامن من شباط/فبراير الماضي بأن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المستثمرين في الأردن بحجم استثمارات بلغت حوالى 13 مليار دولار في مجالات النقل والطاقة والبني التحتية والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية.