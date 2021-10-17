مفاجأت ووجوه واعدة في اليوم الأول من بطولة باريس غراند سلام للجودو

عادت بطولة باريس غراند شلام الشهيرة بثقل أسماء المنافسين المشاركين إلى العاصمة الفرنسية، ما بعث فرحة كبيرة لدى جمهور الجودو الدولي. حفل الافتتاح للنسخة الخمسين من المنافسة الدولية الذي جرى السبت كتبه فريق مرصع بالنجوم.

وبعد المنافسة سقطت نتائج اليوم الأول.

في فئة الأقل من 48 كيلوغراما سيدات تمكنت اليابانية كوغا واكانا من اختطاف الذهب من الفرنسية ميلاني ليجو كليمان. لم تضيع كوغا أي وقت حيث نفذت نيو وازا على كليمان وثبتj السيطرة عليها.

التتويج الذهبي لليابانية قدمه رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس فيز الذي حضر المنافسات.

أما في فئة الأقل من 60 كيلوغراما رجال، كان الأذربيجاني بالباي أغاييف ملك المنافسة حيث سيواجه في النهائي الروسي عبد اللهيف. أغاييف المتكامل الجسد حقق الفوز على خصمه الروسي بسرعة خاطفة بضربة إيبون ليحصل على أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

تسلم أغاييف ميدالة الفوز من طرف فرانسيسكي ريكي بيتي رئيس جمعية الاتحادات الصيفية الأولمبية الدولية.

وقال أغاييف بعد التتويج "لقد وعدت بأنني سأعيد الميدالية الذهبية إلى وطني وفعلتها. أنا سعيد للغاية".

في فئة الأقل من 52 كيلوغراما، كانت الإسرائيلية جيفين بريمو سيدة منصة التتويج. جيفين دخلت تاريخ اللعبة بعد تحقيقها أول لقب في البطولة الكبرى.

أمام الفرنسية أستريد جنيتو تمكنت جيفين بريمو من حسم المباراة النهائية. بعد منافسة طويلة وصعبة بفضل وازاري.

وقالت بريمو بعد تتويجها "أنا سعيدة حقًا، كان اليوم جيدًا بالنسبة لي، استمتعت بكل ثانية من المنافسة، مع هذا الجمهور المذهل. إنها المرة الأولى لي في باريس، لذا نعم أنا سعيدة حقًا".

في فئة الأقل من 66 كيلوغراما، كانت المواجهة النهائي يابانية بالكامل. وتمكن تاناكا ريوما من الفوز على مواطنه فوجيساكا تايكوه . تسلم البطلان ميداليتهما من طرف ماكس هيرفي جورج، الرئيس التنفيذي لشركة اولتيما كابيتال.

وفي فئة الأقل من 57 كيلوغراما هيمنت اليابانية فوناكوبو هاروكا على المنافسة وأطاحت بالألمانية كارولين فريتز.

أما في فئة الأقل من 73 كيلوغراما كانت الميدالية الذهبية من نصيب اليابان بعد أن ضمن هارادا كينشي الفوز بعد سيطرته على الفرنسي ثيو ريكوين.

وفي فئة الأقل من 63 كيلوغراما، تركت البرتغالية باربرا تيمو بصمتها في فئتها بعد فوزها بالميدالية الذهبية لباريس غراند شلام على البريطانية لوسي بضربة وازاري. وتسلمت البرتغالية تيمو الميدالية الذهبية من طرف الرئيس التنفيذي لشركة ليورونيوز مايكل بيترز.

آخر مباريات اليوم الأول خصصت للمنافسة على الميداليات البرونزية في فئة الأقل من 66 كيلوغراما. وكان الفرنسي أورلاندو كازورلا، مفاجأة الدورة بعد أن منح جمهوره داخل الديار الميدالية بفضل ضربة إيبون.