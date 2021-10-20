متحف "مدام توسو" في دبي يًلبس كريستيانو رونالدو القميص الخطأ

يرتدي تمثال الشمع لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميص ناديه السابق يوفنتوس، في متحف "مدام توسو" في دبي، بينما أكد المتحف الأربعاء أنه سيقوم "قريبا جدا" بجعله يرتدي ألوان ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وافتتح متحف الشمع الشهير فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي.

وأكد المتحف في بيان لوكالة فرانس برس "سيسعد معجبو كريستيانو رونالدو لسماع أنه سيتم تحديث تمثال الشمع الخاص به مع قميص مانشستر يونايتد الجديد في وقت قريب للغاية".

وبحسب المتحف فإن عالم كرة القدم "يتغير دوما، ويقوم اللاعبون بانتظام بالتنقل بين الفرق".

وكان عدد من وسائل الإعلام البريطانية والبرتغالية قد تناقل خبر إلباس التمثال "القميص الخطأ" بعد أن غادر رونالدو النادي الإيطالي هذا الصيف.

وصنع رونالدو اسمه كنجم عالمي في ست سنوات مليئة بالألقاب مع مانشستر يونايتد في الفترة بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية عالمية آنذاك.