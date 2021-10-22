صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول

تعرض عدد من الصحفيين للضرب على يد عناصر طالبان لمنع تغطية تظاهرة نسائية في وسط كابول الخميس. واستطاعت مجموعة مكونة من 20 امرأة أن تسير بشكل استثنائي في وسط كابول لأكثر من ساعة ونصف للدفاع عن حقهن في الدراسة والعمل، من دون أن يتعرضن للضرب او الاعتقال من قبل طالبان.
ورددت المتظاهرات شعارات "بطالة وفقر وجوع" و "نريد العمل" بينما طالبن fإعادة فتح مدارس الفتيات. وقام عناصر الحركة بالتضييق على الاحتجاج عقب وصول الصحفيين. ومُنعت وسائل الإعلام الحاضرة من الاقتراب من المسيرة أو تصويرها وتصدى مقاتلو طالبان للصحفيين بعنف.
وتعرض صحفي للضرب بعقب بندقية ثم طرد من المسيرة وهدده أحد عناصر طالبان المتواجدين. وكان بعض العناصر مسلحين برشاشات "ايه كاي-47" أو "أم-16".
وفضت حركة طالبان آخر مظاهرة نسائية في 30 أيلول/سبتمبر خلال دقائق.
No Comment المزيد من
شاهد: سيول الحمم المنبعثة من بركان كومبري فييخا تهدد حيا جديدا في لا بالما
شاهد: بيع "بيغ جون" أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم بسعر قياسي بلغ 6,6 ملايين يورو
شاهد: انفجار غاز في مطعم بإحدى أكبر مدن الصين
شاهد: مضيفات طيران شركة أليتاليا يخلعن زيهن الرسمي احتجاجا على تسريح العمال
شاهد: مسيرات في نيجيريا في الذكرى الأولى لقمع الشرطة متظاهرين سلميين
شاهد: فيضانات الهند والنيبال تسبب انهيار البنايات وانزلاقات تربة
شاهد | منظمة إنسانية تنقذ عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
مهرجان الأضواء في باكو: عرض مذهل ثلاثي الأبعاد
شاهد: مظاهرات عارمة في تشيلي إحياءً للذكرى الثانية لاحتجاجات 2019
فيديو: بركان لا بالما يواصل إطلاق الحمم البركانية بعد نحو أربعة أسابيع من ثورانه
شاهد | لوحة جدارية من رماد الأمازون في ساو باولو البرازيلية
شاهد: سلطات ميانمار تفرج عن عدد كبير من المعتقلين المعارضين للانقلاب العسكري
شاهد: إعادة تدوير النفايات البلاستيكية هو الحل "الأمثل" لتنظيف كينشاسا
شاهد: أجنحة مترامية الأطراف لكل دولة في إكسبو دبي 2020
شاهد | فيضانات عارمة في تايلاند تلحق أضراراً بمئات آلاف المنازل