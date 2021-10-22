صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول

تعرض عدد من الصحفيين للضرب على يد عناصر طالبان لمنع تغطية تظاهرة نسائية في وسط كابول الخميس. واستطاعت مجموعة مكونة من 20 امرأة أن تسير بشكل استثنائي في وسط كابول لأكثر من ساعة ونصف للدفاع عن حقهن في الدراسة والعمل، من دون أن يتعرضن للضرب او الاعتقال من قبل طالبان.

ورددت المتظاهرات شعارات "بطالة وفقر وجوع" و "نريد العمل" بينما طالبن fإعادة فتح مدارس الفتيات. وقام عناصر الحركة بالتضييق على الاحتجاج عقب وصول الصحفيين. ومُنعت وسائل الإعلام الحاضرة من الاقتراب من المسيرة أو تصويرها وتصدى مقاتلو طالبان للصحفيين بعنف.

وتعرض صحفي للضرب بعقب بندقية ثم طرد من المسيرة وهدده أحد عناصر طالبان المتواجدين. وكان بعض العناصر مسلحين برشاشات "ايه كاي-47" أو "أم-16".

وفضت حركة طالبان آخر مظاهرة نسائية في 30 أيلول/سبتمبر خلال دقائق.