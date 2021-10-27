شاهد: طرح أول طابع بريدي في العالم في مزاد ساثبي في لندن

يتم خلال أسابيع قليلة طرح أول طابع بريد في العالم في مزاد ساثبي في لندن. الطابع الذي بلغ سعره يوم إصداره بسنت واحد يتوقع أن يباع بمبلغ يتراوح ما بين 4 و6 ملايين جنيه إسترليني.

هذا الطابع البريدي هو جزء من وثيقة تعرف باسم "وثيقة والاس"، ومصدرها سجل مصلح البريد البريطاني روبرت والاس. وقد تم إصدار الطابع سنة 1840 وهو في حالة جيدة، ويعتقد أنه توجد نسختان من هذا الطابع، وكلتاهما في متحف البريد البريطاني.

ويملك رجل الأعمال البريطاني وعالم الطوابع البريدية آلان هوليوك وثيقة والاس، وقد اشتراها قبل عشر سنوات بأقل من 50 الف جنيه إسترليني، ويرى أن هذا الطابع خاص جدا.

وقد زادت المصادقة الرسمية من جمعية الطوابع الملكية في لندن وجمعية هواة جمع الطوابع البريدية البريطانية من قيمة الطابع إلى حد كبير. ويأمل هوليوك أن يقدر مشتري وثيقة والاس دلالتها التاريخية، باعتبارها رمزا للعالم، ورمزا للتاريخ الاجتماعي والتواصل.