الاتحاد الأوروبي يجدّد مطالبته حكومة إسرائيل بوقف بناء المستوطنات

جدّد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وخفض حدة التوتر وضمان الهدوء.

واعتبر الاتحاد عزم السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة إجراء "غير قانوني بموجب القانون الدولي" مشددا على أن الاستيطان يشكل "عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين" حسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو على موقع الاتحاد الأوروبي.

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية الأربعاء عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 2860 وحدة سكنية في 30 مستوطنة اسرائيلية بعضها في عمق الضفة الغربية. كما يأتي ذلك في أعقاب الإعلان يوم الأحد الماضي عن مناقصات تم نشرها لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك في جفعات هاماتوس، في القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح ستانو أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام سلام عادل ودائم وشامل". وأن "الاتحاد الأوروبي "يدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني وعدم المضي قدمًا في المناقصات المعلنة في أراضي فلسطين المحتلة".

كما أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يُعارض "باستمرار" و بشدة توسيع المستوطنات ولن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس، بخلاف تلك التي وافق عليها الجانبان.

ودعا الاتحاد الأوروبي حكومة إسرائيل إلى "التركيز على مواصلة إعادة المُشاركة المُجدية بين الطرفين، والنهوض بتدابير بناء الثقة وتحسين الظروف المعيشية للناس العاديين، وهي إجراءات مُلِحَّة" حسب البيان مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل القيام بدور داعم للخطوات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وحثت 12 دولة أوروبية إسرائيل الخميس على التخلي عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة دانتها الولايات المتحدة أيضا.