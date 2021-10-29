فيديو: أكثر من 44 ألف حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال أيلول/سبتمبر في روسيا

سجلت روسيا 44 ألفا و265 وفاة بكوفيد-19 في أيلول/سبتمبر وفق ما أعلنت هيئة الإحصاءات روستات الجمعة، في عدد يكاد يتجاوز ضعفي ما أعلنته الحكومة في الفترة نفسها.

وقالت روستات إن الحصيلة الإجمالية للوباء في روسيا بلغت نحو 450 ألف وفاة حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وبحسب هذه الحصيلة فإن روسيا هي البلد الرابع الأكثر تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

في المقابل، أحصت الحكومة 24 ألفا و31 وفاة في أيلول/سبتمبر فيما بلغت الحصيلة الرسمية الإجمالية منذ بدء تفشي الوباء 236 ألفا و220 وفاة، أي أقل بحوالى النصف من حصيلة روستات.

وذكرت هيئة الإحصاءات أن عدد الوفيات الأكبر سجل في تموز/يوليو الفائت وبلغ خمسين ألفا و421.

ومنذ نهاية الصيف، تسجل روسيا أعدادا قياسية على صعيد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، مع تلقي نحو ثلث السكان فقط اللقاحات المضادة.

وبعد إغلاق صارم في ربيع 2020، رفضت السلطات اتخاذ هذا الإجراء مجددا رغم الطفرات الوبائية بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية.

وعلى الصعيد الوطني، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عطلة لمدة أسبوع من 30 تشرين الأول/اكتوبر حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر لكبح انتشار الوباء.