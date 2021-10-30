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ليبيا

البعثة الأممية في ليبيا تدعو لإجراء انتخابات البرلمان في 24 ديسمبر

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بقلم:  يورونيوز
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش   -   حقوق النشر  AP Photo
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قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم السبت إن على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر كانون الأول بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.

وأصدر مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر كانون الأول على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.

وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ عشر سنوات. والانتخابات مقررة ضمن جهود أوسع نطاقا للسلام أسفرت أيضا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

المصادر الإضافية • رويترز