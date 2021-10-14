مقتل 46 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات إثر حريق شبّ داخل مبنى سكني في تايوان

ارتفاع عدد القتلى إلى 46 شخصاً إثر حريق اندلع الليلة الماضية في مبنّى مكون من 13 طابقاً بمدينة كاوشيونغ جنوب تايوان، حسب آخر بيان صادر عن مصلحة الإطفاء في البلاد.

وقال مسؤولو الإطفاء إن النيران اشتعلت في المبنى في الساعة الثالثة من صباح الخميس، واصفين الحريق بأنه "شديدٌ للغاية" وأنه دمّر العديد من الطوابق في المبنى.

وكان رئيس قوة الإطفاء لي تشينغ هسيو قال في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مكان الحادث: إن 11 جثة على الأقل أرسلت مباشرة إلى المشرحة، مضيفاً أنه من 14 شخصاً من بين 55 نقلوا إلى المستشفى، لم تظهر عليهم أي علامات تدل على أنهم على قيد الحياة، علماً أنه لا يمكن تأكيد الوفاة رسمياً في تايوان إلا في المستشفيات.

وقال لي: إن عدد القتلى قد يتجاوز 40 حالة، هذا فيما واصل رجال الإطفاء حتى ساعات الظهر جهود البحث والإنقاذ في المبنى الذي كان شيّد قبل 40 عاماً وطوابقه السلفية منه مخصصة للمتاجر.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون التايواني ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من الطوابق السفلية من المبنى، وقال بيان إدارة الإطفاء: إن سبب الحريق غير واضح، فيما قال شهود عيان لوسائل الإعلام التايوانية إنهم سمعوا دوي انفجارٍ في حوالي الساعة الثالثة صباحاً في المبن