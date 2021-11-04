ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات بسبب كوفيدـ19 في روسيا يقارب 1200 حالة يوميا

سجلت روسيا رقما قياسيا جديدا لعدد الوفيات بسبب كوفيدـ19 ، في وقت تقاوم زيادة لعدد الإصابات على مدى فترة طويلة، فرضت خلالها قيودا للحد من تفشي الوباء في أنحاء البلاد.

وقالت هيئة وطنية تعنى بمراقبة تطور الوباء، إن 1195 شخصا توفوا بسبب كوفيدـ19 أمس، حيث تجاوزت تلك الحصيلة مجموع عدد الوفيات في اليوم السابق، الذي سجلت خلاله 1189 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة أكثر من 40 ألف حالة، في هذا البلد الذي بلغ فيه مجموع عدد الوفيات بسبب الوباء 243 ألف حالة.

ومنذ اواخر ايلول/سبتمبر ظلت روسيا تسجل عددا متزايدا للوفيات بسبب فيروس كورونا يوميا تقريبا. وتبلغ نسبة المواطنين الروس الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا 35% من أصل 146 مليون نسمة، وذلك رغم موافقة السلطات على لقاح مضاد للفيروس طور محليا، قبل معظم البلدان بأشهر عدة.

وللحد من انتشار الفيروس فرضت روسيا خلال الشهر الماضي التوقف عن العمل في كامل البلاد مدة ستة أيام، وسمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد تلك الأيام إن لزم الأمر، وفي منطقة نوفوغراد قال مسؤولون قبل يوم أمس إنه تم تمديد بقاء السكان بعيدا عن أماكن العمل أسبوعا آخر، وحذت حذو هذه المنطقة أربعة مناطق أخرى هي تومسك وتشيليابينسك وسمولنسك وكورسك وبريانسك.

وستبقى بعض القيود سارية المفعول في العاصمة موسكو، مثل بقاء كبار السن في المنزل، والسماح للشركات بتشغيل 30 % من موظفيها في منازلهم. اما الدخول إلى المسارح والمتاحف فيقتصر على أولئك الذين تلقوا التطعيم بالكامل، والذين تعافوا من الإصابة بكوفيدـ19 خلال ستة أشهر، أو الذين كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) سلبية.