شاهد: الفيضانات تعطل الحياة في عاصمة البوسنة

أدت فيضانات مفاجئة تسببت فيها أمطار غزيرة يوم الجمعة إلى إغلاق عدد من الطرق المحلية والريفية حول العاصمة سراييفو، ووقف العمل في عدد من المدارس.

وقامت قوات الشرطة بإجلاء العشرات من منازلهم في ضاحية سراييفو الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من الجنوب الغربي للعاصمة.

بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول ليلة الخميس وقدرت السلطات باستمرارها حتى الأحد القادم، وتثير الفيضانات مخاوف من تكرار فيضانات عام 2014 والتي كانت تسببت في آثار مدمرة على ثلث السكان.