إيطاليا تصدر مذكرة اعتقال بحقّ جدّ أحد الناجين من حادثة "تلفريك"

أصدر قاض إيطالي مذكرة توقيف دولية بحق رجل إسرائيلي هو جدٌّ لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات نجا من حادث تحطم تلفريك في إيطاليا، حيث قام الرجل بعدها بنقل حفيده إلى إسرائيل في انتهاك لقرار محكمة إيطالية.

والطفل إيتان بيران كان الناجي الوحيد من حادث التلفريك الذي وقع في 23 أيار/مايو في شمال إيطاليا والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً، من بينهم والدا الطفل وشقيقه الأصغر، ومنذ ذلك الحين، بات إيتان محور معركة حضانة بين أجداده من جهة الأم في إسرائيل وأقاربه من جهة الأب في إيطاليا.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، قامّ شموليك بيليج جدّ إيتان (من جهته أمّه)، باصطحاب حفيده إلى سويسرا ونقله على متن طائرة خاصّة إلى إسرائيل، وفي الشهر الماضي أصدر محكمة إسرائيلية حكماً بإعادة إيتان إلى أقاربه في إيطاليا، وحكمت بأن انتقاله إلى إسرائيل غير قانوني، وأمرت الجدّ فالج بدفع ما يعادل نحو 17 ألف يورو، بدل نفقات وأتعاب المحاماة.

ودافع بيليج عن قراره بنقل إيتان إلى إسرائيل، قائلاً إن ذلك في مصلحة الطفل.

وكان إيتان ووالداه يعيشون في إيطاليا حين وقوع الحادث، وبعد تلقّيه العلاج عدة أسابيع خروج من مستشفى تورين، وبعدها قرر مسؤولو محكمة الأحداث الإيطالية أن يعيش الطفل مع عمّة أبيه، آيا بيران، بالقرب من بافيا في شمال إيطاليا.