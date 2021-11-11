وكالة الأدوية الأوروبية: تسجيل إصابات نادرة بالعمود الفقري كعرض جانبي للقاح جونسون

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس بإضافة نوع نادر من التهابات العمود الفقري، يسمى التهاب النخاع المستعرض، كعرض جانبي للتطعيم بلقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19، المؤلف من جرعة واحدة.

وكانت تقارير قد وردت عن هذا المرض العصبي الخطير أيضا أدت لتوقف التجارب في المراحل الأولى من تطوير لقاحي أسترازينيكا وجونسون اند جونسون، وهما يعتمدان على تكنولوجيا مماثلة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تقدم تحديثات بشأن سلامة كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إنها تفحص تقارير عن حالة دموية نادرة تعرف باسم متلازمة تسرب الشعيرات الدموية بعد تلقي التطعيم بلقاح موديرنا.

وأوضحت أنها سجلت ست حالات بهذه المتلازمة وتجري تقييما لكل البيانات وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين الحالات واللقاح.

وفي حالة الإصابة بمتلازمة تسرب الشعيرات الدموية يحدث تسرب للسوائل من الأوعية الدموية الأصغر مما يسبب تورما وانخفاضا في ضغط الدم. ويجري دراسة الحالة أيضا مع لقاحي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية، أنه حتى الآن ليس هناك أدلة كافية على وجود صلة محتملة بين حالات الإصابة النادرة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة ولقاحي موديرنا وفايزر-بيونتك.

ولم ترد شركتا جونسون آند جونسون وموديرنا فورا على طلبات للتعليق.