العالم يسجل إصابة حوالي 252 ‬مليون شخص بفيروس كورونا وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 251.9 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس خمسة ملايين.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر -كانون الأول 2019.

قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة: وفيات 762007 - إصابات 46853888

الهند: وفيات 462189 - إصابات 34401670

البرازيل: وفيات 610036 - إصابات 21909298

المملكة المتحدة: وفيات 142533 - إصابات 9448402

روسيا: وفيات 506252 - إصابات 8952472

تركيا: وفيات 72875 - إصابات 8339073

فرنسا: وفيات 118056 - إصابات 7244040

إيران: وفيات 127809 - إصابات 6019947

الأرجنتين: وفيات 116184 - إصابات 5300985

إسبانيا: وفيات 87617 - إصابات 5038517

قائمة أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

23 - العراق: وفيات 23445 - إصابات 2066905

40 ‬‬‬‬- المغرب: وفيات 14734 - إصابات 947902

44 - الأردن: وفيات 11183 - إصابات 886042

48 - الإمارات: وفيات 2142 - إصابات 740647

49 ‬- تونس: وفيات 25294 - إصابات 713523

50 - لبنان: وفيات 8566 - إصابات 649696

يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وفي مؤشرات عودة تفشي الوباء، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الجمعة تسجيل 98 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الخميس، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 79 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقارنة مع 47 في اليوم السابق. وتم تسجيل 52 من الإصابات الجديدة التي انتقلت إليها العدوى محليا في مدينة داليان الساحلية بمقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 35 مثل العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 حتى يوم الخميس في بر الصين الرئيسي 98099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وفي المكسيك، أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 256 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس مما يرفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات بسبب الجائحة إلى 290630 حالة.

ويقول مسؤولون إن وفيات كوفيد-19 الفعلية من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.