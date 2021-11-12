فيديو: لندن تعتبر أعداد المهاجرين الواصلين من فرنسا عبر المانش "غير مقبولة"

اعتبرت بريطانيا الجمعة أن أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور المانش من فرنسا بشكل غير نظامي "غير مقبولة"، بعدما سجّل عدد قياسي من محاولات العبور في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن "البريطانيين شاهدوا ما يكفي من الناس وهم يموتون في المانش بينما تستفيد عصابات إجرامية لا رحمة لديها من مأساتهم"، مضيفا أن التغييرات التي تخطط لها الحكومة في قوانين الهجرة "ستصلح المنظومة المعطّلة".

ووصل نحو ألف شخص إلى المملكة المتحدة، الخميس، على متن قوارب صغيرة ووسائل أخرى عبر المانش، وهو عدد قياسي جديد في ظل أزمة تزداد سوءا تعود إلى عدة سنوات.

وستتجاوز الحصيلة اليومية عددا قياسيا سابقا بلغ 853 شخصا سجّل في وقت سابق هذا الشهر، وفق إحصائيات وزارة الداخلية.

في الأثناء، فقد ثلاثة مهاجرين كانوا يسعون للوصول من ساحل شمال شرق فرنسا إلى جنوب شرق انكلترا على متن زوارق، وفق ما أفادت السلطات البحرية الفرنسية الجمعة.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات عبور المانش، رغم التحذيرات من المخاطر في خط الملاحة المنشغل، والذي يشهد تيارات قوية ودرجات حرارة منخفضة.