رقم قياسي من المهاجرين يصل إلى المملكة المتحدة خلال 24 ساعة

كشف مسؤولون بريطانيون أن نحو 1200 مهاجر غير شرعي وصولوا خلال 24 ساعة إلى البلاد قادمين من فرنسا عبر بحر المانش في قوارب صغيرة، ما يعدّ رقماً قياسياً في ملف الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن 1185 شخصاً وصلوا على متن قوارب صغيرة يوم أمس الخميس، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تتجاوز عدداً قياسياً آخر سُجّل في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وبلغ 853.

ووفقاً لوكالة أخبار "بي إي" البريطانية، فقد وصل منذ بداية العام الجاري إلى المملكة المتحدة أكثر من 23500 شخص عبر القناة على متن قوارب صغيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات البحرية الفرنسية عن فقدان 3 مهاجرين كانوا يسعون للوصول من ساحل شمال غرب فرنسا إلى جنوب شرق إنجلترا على متن قوارب صغيرة يوم الخميس.

ومن ناحيته، قال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن "البريطانيين شاهدوا ما يكفي من الناس وهم يموتون في المانش بينما تستفيد عصابات إجرامية لا رحمة لديها من مأساتهم". وأضاف أن التغييرات التي تخطط لها الحكومة في قوانين الهجرة "ستصلح المنظومة المعطّلة".

وألقت العديد من الصحف البريطانية باللوم على فرنسا وخاصة الرئيس ايمانويل ماكرون.