شاهد | سلطات تشيلي تدمّر آلاف الأسلحة ضمن حملة "سلّم سلاحك"

دمرت الحكومة التشيلية يوم الخميس أكثر من 13 ألف قطعة سلاح ناري تم ضبطها في عمليات أو تم تسليمها طواعية من قبل المواطنين كجزء من حملة "سلّم سلاحك".

والحدث يقام سنوياً منذ بداية التسعينيات، وتهدف هذه المبادرة إلى منع وقوع الأسلحة الشخصية في أيدي المجرمين والحد من المخاطر المرتبطة بحيازة الأسلحة في المنزل.

وقال الرئيس سيباستيان بينيرا متحدثاً من مسبك حيث يتم صهر الأسلحة النارية، إن المبادرة شهدت تدمير 270 ألف قطعة سلاح منذ بدايتها في عام 1990. وأضاف "مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة والعنف وتهريب المخدرات والإرهاب كانت موجودة على الدوام ويجب أن نستخدم جميع أدوات الدولة (لتنفيذها)".