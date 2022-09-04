افتتاح مكاتب التصويت على مشروع دستور جديد في تشيلي والاقتراع إلزامي

فتحت مكاتب التصويت أبوابها الأحد في تشيلي للاستفتاء على مشروع دستور جديد هو الأول منذ انتهاء الدكتاتورية التي حكم من خلالها الجنرال بينوشي البلاد بيد من حديد.

وإذا ما تمت الموافقة عليه من قبل ال15 مليون ناخب سيكون هذا الدستور من أكثر الدساتير تقدمية في أمريكا اللاتينية والعالم أيضا.

في هذا الاقتراع الإلزامي سيدلي التشيليون برأيهم في قضايا الإجهاض والحق في العلاج والبيئة وقبل ذلك كله في مسألة توسيع حقوقهم الدستورية.

ويتوقف مصير البلاد على كلمة الشعب في هذا الاستحقاق، إذ قد تتحول البلاد من دولة محافظة إلى مجتمع هو الأكثر انفتاحا ويسارية في العالم.