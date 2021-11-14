مقتل جندي بولندي جراء "حادث مؤسف" على الحدود مع بيلاروس

أعلن الجيش البولندي السبت أن جنديا ينتمي إلى وحدة نشرتها بولندا على الحدود مع بيلاروس لاحتواء تدفق المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا قُتِل جراء "حادث مؤسف".

وجاء في بيان صادر عن وحدته المتمركزة في زاغان أن "حادثا مؤسفا وقع في منطقة الحدود البولندية البيلاروسية تسبب في مقتل جندي".

فرض حالة الطوارئ على الحدود

وبحسب معطيات الجيش، انطلقت رصاصة من سلاح خدمة الجندي من دون تدخل أي طرف. وأكد الجيش أن الضحية "لم يكن على أي اتصال بالمهاجرين".

نشرت بولندا نحو 15 ألف جندي على طول الحدود مع بيلاروس، إضافة إلى عناصر من الشرطة وحرس الحدود، وفرضت حال الطوارئ في المنطقة قبل حوالى ثلاثة أشهر. ولا يزال الوضع متوترا خصوصا وسط انتشار قوات على الجانب البيلاروسي أيضا.

وعبَرَ آلاف المهاجرين، معظمهم من إفريقيا والشرق الأوسط، أو حاولوا عبور الحدود من بيلاروس في الأشهر الأخيرة لدخول ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا، وهي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.