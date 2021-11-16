مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قُتل شاب فلسطيني الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مواجهات في بلدة طمون في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "صدام حسن بني عودة، والبالغ 26 عاما، أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل بلدة طمون في كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى"، وذلك خلال مواجهات جرت على الطريق المؤدي إلى مدينة طوباس المجاورة لبلدة طمون أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية لتنفيذ اعتقالات.

وفي وقت سابق قُتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في اشتباكات بالضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.

ويتظاهر العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية أيام الجمعة للاحتجاج على توسيع المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها المجتمع الدَّوْليّ غير شرعية.

وتعد كل المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدَّوْليّ، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 غير شرعية.