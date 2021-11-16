شاهد: فيضانات كندا تستدعي تدخل فرق الإنقاذ للمساهمة في إجلاء مئات العالقين داخل سياراتهم

تدخلت طائرات مروحية يوم الإثنين، لإنقاذ وإسعاف عشرات الأشخاص الذين علقوا داخل سياراتهم بسبب انزلاقات التربة في جنوب مقاطعة كولومبيا البريطانية.

ونجحت فرق الإنقاذ في نقل 300 شخص وجدوا أنفسهم محاصرين داخل سياراتهم، وإنزالهم بالقرب من المركز المجتمعي في بلدة أغاسيز على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق فانكوفر، قبل أن تنطلق في رحلة إنقاذ أخرى.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن هطول غزير للأمطار بحدوث انزلاقات للتربة وإغلاق طرق مختلفة في المناطق الداخلية لكولومبيا البريطانية.

وفي بيان مشترك، قالت مدينة فانكوفر وفرقة العمل المشتركة الكندية: "يوجد ما يقرب من 275 شخصًا محاصرين، بما في ذلك 50 طفلاً، نصحناهم بالبقاء في مكانهم طوال الليل لأن المكان غير آمن للعبور".

وحثت بلدة ميريت على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال الشرق، سكان منطقة قريبة من نهر على الإخلاء فوراً وأشارت إلى توفر أسرة في أحد المراكز لاستقبالهم.

وأصدرت مدينة أبوتسفورد أمراً بإخلاء أكثر من مائة منزل وفقاً لإذاعة كندا بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في انزلاقات للتربة وفيضانات في بعض الأماكن.