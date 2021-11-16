تصفيات مونديال 2022: الجزائر ونيجيريا تتأهلان إلى الدور الحاسم

حجز كل من المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا، ونيجيريا مقعدهما الى الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بتعادل صعب للأول مع ضيفه بوركينا فاسو 2-2 و1-1 للثاني مع الرأس الأخضر، في الجولة السادسة والأخيرة الثلاثاء.

دخل المنتخب الجزائري إلى ملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة في العاصمة الجزائرية، وهو يدرك أن التعادل يكفيه للعبور إلى الدور النهائي.

وتصدر منتخب "محاربو الصحراء" برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين أمام بوركينا الثانية والنيجر ثالثة بسبع نقاط، فيما تذيلت جيبوتي الترتيب بلا نقاط.

وظهر المنتخب المضيف على نحو أفضل مع انطلاق المباراة فسيطر على المجريات، عبر قوة هجومية يقودها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز مع مهاجم السد القطري بغداد بونجاح وهداف المنتخب ونادي ليون الفرنسي إسلام سليماني ولاعب نادي قطر القطري يوسف بلايلي وخلفهم لاعب وسط ميلان اسماعيل بن ناصر، إذ فرضوا حصاراً على منطقة المنتخب البوركينابي الذي اعتمد على سلاح المرتدات السريعة.

وأثمر الضغط الجزائري عن هدف السبق عندما توغل بلايلي عن الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية فوتها سليماني الى محرز الذي تابعها بسهولة في الشباك في الدقيقة الـ 21.

وبحث "الخضر" عن الهدف الثاني الذي كاد محرز ان يسجله عندما سدد كرة قوية جانبت المرمى في الدقيقة الـ 32.

وعلى عكس المجريات وإثر مرتدة سريعة، مرر غوستافو سنغاري كرة في العمق أخطأ عيسى منيي في إبعادها لتصل الكرة إلى لاعب أرارات الأرميني زاكاريا سانوغو الذي انفرد وسدد بقوة في الشباك بعيداً عن متناول الحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي في الدقيقة الـ 37.

وأنقذ الحارس الجزائري مرماه من تسديدة بعيدة للمهاجم دجيبريل واتارا في الدقيقة الـ 45.

واستعان جمال بلماضي بأصحاب الخبرة في الشوط الثاني، فدفع بسفيان فيغولي بدلاً من بونجاح، ولم يخيب نجم وسط غلطة سراي التركي ظن مدربه، إذ نجح في منح التقدم مجدداً لمنتخب "ثعالب الصحراء" من تسديدة قوية الى الزاوية اليسرى مستثمراً مجهوداً فردياً من بلايلي وتمريرة عن الجهة اليسرى في الدقيقة الـ 68.

واحتسب الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز ركلة جزاء لمنتخب "الأحصنة" إثر خطأ من جمال بلعمري على البديل قادير واتارا، انبرى لها المدافع ايسوفا دايو وسجلها بهدوء إلى يمين مبولحي في الدقيقة الـ 83.

كما حسمت نيجيربا تأهلها وصراعها مع منتخب الرأس الأخضر بعد تعادلهما 1-1 في لاغوس ضمن المجموعة الثالثة.

وتصدرت نيجيريا برصيد 13 نقطة متفوقة بنقطتين أمام الرأس الأخضر وليبيريا ثالثة بست نقاط وتذيلت إفريقيا الوسطى المجموعة الرابعة.

وافتتح هداف نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن التسجيل لأصحاب الأرض من تسديدة بعيدة ساقطة في الدقيقة الأولى، وأدرك الضيوف التعادل سريعاً عبر ستوبيرا في الدقيقة الـ 5.

وفي المجموعة عينها تغلبت ليبيريا على ضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى 3-1 في مونروفيا.

فوز مصر على الغابون

تغلبت مصر، الضامنة تأهلها إلى الدور الحاسم، 2-1 على الغابون على ملعب الجيش في برج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع وذلك للمرة الاولى منذ آذار/مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا.

تقدم الفراعنة عبر محمد مجدي "افشه" في الدقيقة الـ 4 وعادل النتيجة جيم الفينا في الدقيقة الـ 54، قبل أن يعود أصحاب الأرض للمقدمة عن طريق يوهان أوبيانغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74.

وابتعد الفراعنة بصدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة فيما تجمد رصيد الغابون عند 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليبيا الثالثة بنفس الرصيد عقب تعادل الأخيرة مع أنغولا 1-1 لتتذيل الأخير المجموعة برصيد 5 نقاط.

قرر مدرب مصر البرتغالي كارلوس كيروش إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم نجم المنتخب محمد صلاح لمنح الفرصة لبعض البدلاء، بعد أن ضمن المنتخب المصري تأهله الى الدور الحاسم قبل أن يقحمه في الدقيقة 59.

حقق الفراعنة بداية مثالية عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر عرقلة دينيس بوانغا لأحمد ياسر ريان، انبرى لها افشه وسددها على يمين الحارس جان نويل امونومي في الدقيقة الـ 4، وذلك في الظهور الأول له مع المدرب كيروش الذي استبعده من قائمة مواجهتي ليبيا، وجلس احتياطيًا في المباراة ضد أنغولا.

ضغط لاعبو الغابون ومن هجمة منظمة أخطأ أحمد حجازي والونش في إبعاد تمريرة بوانغا العرضية من على خط المرمى، استغلها الفينا وسددها في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة الـ 54.

تحسن أداء الفراعنة بفعل تغييرات كيروش وأبرزها مشاركة صلاح.

وحسم المنتخب المصري عندما فشل أوبيانغ في تشتيت كرة افشه العرضية فأسكنها الشباك لحظة خروج الحارس من مرماه في الدقيقة الـ 74.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87 عقب طرد بوانغا للخشونة والاعتراض على حكم المباراة.