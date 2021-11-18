مصادر كويتية: النيابة أمرت بحبس 18 متهما في قضية تمويل حزب الله اللبناني

قالت صحيفتا الرأي والقبس الكويتيتان يوم الخميس إن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهما في قضية تمويل حزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة القبس أن "النيابة العامة قررت حبس 18 متهما في تمويل حزب الله 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق" وأضافت أنهم متهمون في "ثلاث تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر".

ولم ترد وزارة الداخلية بعد على طلب رويترز التعليق. وفي عام 2016 صنفت دول الخليج العربية جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

ويواجه لبنان أزمة دبلوماسية مع تزايد استياء دول الخليج من مد حزب الله المدعوم من إيران نفوذه على الساحة السياسية اللبنانية.

وطردت السعودية والكويت والبحرين الشهر الماضي دبلوماسيين لبنانيين واستدعت مبعوثيها بعد تصريحات وزير لبناني انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحظرت الرياض كل الواردات من لبنان.

وقال وزير الخارجية السعودي إن هذه الإجراءات لا تتعلق فقط بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بل تتعلق باعتراض الرياض على هيمنة حزب الله.

وتنخرط السعودية السنية وإيران الشيعية منذ عقود في صراعات بالوكالة في مختلف أرجاء المنطقة.

وأبقت الكويت لفترة طويلة على التوازن في علاقتها بجارتيها الكبيرتين لكنها في عام 2016 أدانت مجموعة من الشيعة الكويتيين بالتجسس لصالح إيران وحزب الله واتهمت طهران في ذلك الوقت بالعمل على زعزعة استقرارها. ونفت إيران أي صلة لها بالأمر.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أُفرج عن العديد من المدانين في هذه القضية بموجب عفو أصدره أمير الكويت من أجل حل أزمة داخلية بين الحكومة ومشرعين معارضين.