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الهند

بعد عام من احتجاجات المزارعين المتواصلة..الهند تلغي قوانين الإصلاح الزراعي

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بقلم:  يورونيوز
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مزارعون محتجون على قوانين الزراعة أثناء إغلاقهم محطة للقطارات لمدة ست ساعات في بهادور جاره في ضواحي نيودلهي، الهند.
مزارعون محتجون على قوانين الزراعة أثناء إغلاقهم محطة للقطارات لمدة ست ساعات في بهادور جاره في ضواحي نيودلهي، الهند.   -   حقوق النشر  Manish Swarup/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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أعلن ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي الجمعة أن الهند ستلغي ثلاثة قوانين للإصلاح الزراعي، بعد احتجاجات متواصلة للمزارعين استمرت لعام.

وأكد مودي في خطاب متلفز، أن القوانين ستسحب نهاية الشهر " فشلنا في إقناع بعض المزراعين، على رغم كل جهودنا في جلسة البرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة".

عام من الاحتجاجات المتواصلة

ويعترض المزارعون على التشريعات الخاصة في القطاع الزراعي والتي بدأ تطبيقها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في مسيرات واحتجاجات متواصلة أسفرت عن مقتل عن عشرات المزارعين وإصابة المئات.

وزعمت الحكومة الهندية بأن القوانين ستعزز الدخل الريفي وتصلح القطاع الزراعي غير الفعال، بينما يقول المزارعون بأن القوانين المقترحة تسمح للشركات الخاصة بالتحرر من القيود التنظيمية في شراء وتسعير الحبوب الغذائية.

ويقول صغار المزارعين إن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من أباطرة القطاع وإنهم قد يفقدون في النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز.

وتقول الحكومة إن إصلاح هذا القطاع الذي يمثل حوالي 15 بالمئة من الاقتصاد البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار يعني فرصا جديدة وأسعارا أفضل للمزارعين.

المصادر الإضافية • وكالات