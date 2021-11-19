تعرف على أفضل المعارض الثقافية والفنية في أوروبا

مجوهرات فابرجيه الأيقونة في لندن.. من الرومانسية إلى الثورة

يفتتح متحف فيكتوريا وألبرت في لندن معرضا مخصصا لدار المجوهرات الشهيرة "فابرجيه" المملوكة لصائغ المجوهرات الروسي كارل فابرجيه الذي اشتهر بتصميم "بيضة فابرجيه" المرصعة بالجواهر الثمينة خصيصا لعائلة الإمبراطور روامنوف في أوائل القرن العشرين. وكان يملك حينئذ أكبر شركة مجوهرات في روسيا.

وفي غرفة ضخمة، يوجد ما لا يقل عن 15 بيضة فابرجيه، لتكون المرة الأولى التي تجتمع فيها معا خلال جيل كامل، بحسب المتحف.

الفن الحديث والكلاسيكي في روسيا

ويعرض فيلم سيرينيتي أند لايت (Serenity and Delight) في سانت بطرسبرغ أعمالا لأكثر من 100 فنان روسي من القرن التاسع عشر، ينتمون إلى مجموعات تضم 39 متحفا روسيا وعالميا رائدا.

يرافق المعرض موسيقى تصويرية من تأليف عازف البيانو أنطون باتاغوف، وتهدف الفكرة إلى خلق جو مريح وتأكيد الصلة بين الفن الحديث والكلاسيكي من خلال الأعمال الفنية المعروضة.

نابليون.. تاريخ الإمبراطورية الفرنسية

كما يمكن زيارة معرض نابليون في لافيليت، إلى غاية 24 ديسمبر، في العاصمة الفرنسية باريس، للتعرف على فترة رئيسية في التاريخ الفرنسي من صعود نابولي إلى الانهيار النهائي للإمبراطورية.

كما يسترجع المعرض هذه الفترة المحورية في تسعة أقسام تتمثل في الحياة الحميمة والرومانسية للإمبراطور، من خلال أكثر من 150 عملا تم جمعها معا لأول مرة للاحتفال بمرور مائتي عام على وفاته.