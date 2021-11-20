فيديو: بعد الشغب في روتردام.. احتجاجات في أمستردام ضد قيود كورونا

بعد مدينة روتردام الهولندية، تظاهر مئات الأشخاص في شوارع أمستردام، احتجاجا على القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد -19. ويأتي الاحتجاج غداة إطلاق الشرطة النار على متظاهرين وإصابة سبعة أشخاص بجروح، في أعمال شغب اندلعت أثناء مظاهرة في مدينة روتردام.

ووصف رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب المظاهرة بأنها "دوامة من العنف". وقالت الشرطة إن اثنين من مثيري الشغب في روتردام نُقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بالرصاص، وإن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانا قد أصيبا برصاص الشرطة.

وكانت الشرطة اضطرت إلى إطلاق النار على متظاهرين أصبحوا مشاغبين ما أدى إلى جرح شخصين على الأقل. في المقابل، كان المتظاهرون يقومون برشق الحجارة وأحرقوا سيارة للشرطة، بينما ألقيت أسهم نارية في هذه الليلة من الفوضى.

وتحدثت الشرطة عن توقيف عشرات الأشخاص وجرح سبعة آخرين "بينهم شرطيون"، دون مزيد من التفاصيل. وقالت الشرطة إن "عيارات تحذيرية أطلقت مرات عدة. وفي وقت معين، أصبح الوضع خطيرا لدرجة أن عناصر الشرطة شعروا بأنهم مجبرون على إطلاق النار على أهداف".

وذكرت قناة "إن أو إس" الهولندية أن شخصين جرحا في إطلاق النار هذا. وكان المتظاهرون يحتجون على القيود الصحية والإجراءات الحكومية، لفرض قيود على دخول غير المطعمين إلى مواقع محددة.